20 Gennaio, Insediamento nuovo Vescovo a Teramo, predisposta ordinanza per la cerimonia

In occasione dell’ingresso ufficiale nella Diocesi del nuovo Vescovo S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi, previsto per il 20 gennaio prossimo, e al fine di garantire lo svolgimento del programma nel rispetto delle prescrizioni finalizzate alle misure di safety e di security, il Commissario Straordinario, Pref Luigi Pizzi, ha emanato una Ordinanza con la quale impartisce misure restrittive in ordine alla sosta e alla circolazione veicolare e pedonale in corrispondenza delle vie e piazze interessate direttamente dal corteo religioso, nonché di vie e piazze ad esse limitrofe e interessate da attività collaterali; oltre ciò vengono sancite anche altre decisioni, come di seguito riportato.

L’Ordinanza sarà pubblicata nel sito del Comune di Teramo (www.comune.teramo.it).

Sintesi delle disposizioni per il traffico

L’Ordinanza sancisce il divieto di transito, differenziandolo per fasce orarie e per zone, nell’intera area del centro storico; analogo provvedimento è assunto per la sosta. Tutti i dettagli, con l’elenco delle vie,e delle piazze interessate, sono rilevabili dall’Ordinanza che alleghiamo.

Al fine di agevolare la discesa/salita dei viaggiatori dai pullman organizzati dalla Diocesi di Teramo-Atri, nonché la loro lunga sosta, dalle ore 09.00 alle ore 20.00 del 20 gennaio è vietata la sosta a tutti i veicoli in c.ne Ragusa, piazzale Eleuterio Di Eleuterio; via M. Delfico.

Dalle ore 15.00 del 19 gennaio alle ore 20.00 del 20 gennaio sospesa l’Ordinanza con cui si è istituita la nuova Zona a Traffico Limitato e i varchi di controllo dell’accesso saranno in modalità “NON ATTIVO”;

Mercato settimanale

Il mercato settimanale del sabato previsto per il 20 gennaio viene annullato e rinviato a data che sarà concordata con le associazioni di categoria.

Trasporto Pubblico Locale

Il 20 gennaio tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale – Servizio Urbano – Linea 2, si dirigeranno verso piazza Garibaldi percorrendo, di rientro dall’Ospedale Civile, ponte San Francesco, c.ne Ragusa fino all’intersezione a rotatoria con ponte San Gabriele e svoltino, poi, a sinistra in direzione piazza Garibaldi. Dalle ore 11.00 alle ore 20.00 tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale – Servizio Urbano – non effettueranno la fermata ubicata lungo c.ne Ragusa in corrispondenza dell’arco di Porta delle Recluse.

Divieto somministrazione alimenti e bevande

Dalle ore 13.30 alle ore 17.30 del 20 gennaio vige il divieto agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato e di media struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche, di vendere da asporto bevande, anche analcoliche, in bottiglie di vetro e in lattine; per la vendita delle bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi.