6 Aprile 2009, Tema: "La Mia Città" alla Scoperta dei Quattro Quarti della Città dell'Aquila 4K UHD

Tema: La mia Città

La mia città è L'Aquila ed è la città che non mi ha visto nascere.

Il mio papà e la mia mamma mi hanno detto che per colpa del terremoto sono nato da un'altra parte qui vicino.

All'Aquila sono tornato solo dopo tanto tempo che quasi riuscivo a parlare.

Io qui mi trovo bene ho tanti amici, Mario, invece, non è più mio amico perchè è andato via. I suoi genitori dicevano che qui è pericoloso e non c'è lavoro.

Che poi io vedo tante gru e papà mi dice sempre che noi siamo il cantiere più grande d'Europa, non so cosa vuol dire, ma credo sia una cosa bella.

Io a Mario l'ho detto che lui doveva dircelo al suo papà di stare tranquillo, ma lui è andato via lo stesso.

Oggi a scuola abbiamo studiato la mia città, la maestra ci ha spiegato quelli che sono i monumenti più belli e sono proprio tanti che non riesco a ricordarmeli tutti!

Così ho chiesto al mio papà di portarmi in centro, tra tutti quei palazzi rotti per colpa del terremoto, tra le gru e tutti quei camion per vederli questi monumenti.

Siamo partiti dalla Fontana Luminosa che sta in un piazzale dal quale si vede anche il Gran Sasso che è la montagna più bella del mondo.

E' stato bello vedere la città, ma non riesco a capire a cosa servono tutti quei palazzi se non ci vive nessuno, ma mamma mi ha detto che una volta, prima che io nascessi, lì ci vivevano tante persone, c'erano negozi e bar con i gelati.

Io penso che la mia città doveva essere bella, un po' come Pescara o Teramo dove siamo già stati e si può correre in centro in mezzo a tanta gente e lì non ci sono cantieri, gru, palazzi tutti rotti.

Papà dice che oggi è un giorno da celebrare, oggi è il 6 aprile e nel 2009 c'è stato il terremoto, io gli ho detto che il terremoto ha la mia età ed un po' ho avuto paura che potesse tornare.

Io l'ho sentito il terremoto, non quello che ha distrutto la mia città, ma altri quando ero piccolo.

Anche Mario aveva paura e quando in classe suonava la campanella delle esercitazioni noi ci nascondevamo sotto al banco insieme.

Ora Mario non c'è più ed il suo banco è vuoto.

Ora devo andare che Papà mi porta alla Fiaccolata, penso di esserci già stato da piccolo, ma non ricordo molto.

Oggi potrò portare la fiaccola anche io, ma lo ha promesso la mamma e domani torneremo a visitare il centro dell'Aquila, papà mi ha promesso di finire la storia che avevamo iniziato con la gita per i Quattro Quarti Fondatori della città.

Voi guardate il video per vedere cosa abbiamo scoperto!