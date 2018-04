6 Aprile 2018, Lutto cittadino a L'Aquila per il nono anniversario del sisma

In occasione del nono anniversario del sisma il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha disposto, attraverso la sottoscrizione di un’apposita ordinanze, la proclamazione del lutto cittadino per l’intera giornata di venerdì 6 aprile.

In particolare dovranno essere esposte a mezz’asta e listate a lutto le bandiere poste sugli edifici pubblici, sedi delle pubbliche amministrazioni, presenti sul territorio comunale. È inoltre fatto divieto, nelle vie e nelle piazze in cui si svolgono le iniziative in ricordo, di tutte le attività che possano intralciare l’afflusso dei partecipanti e, parimenti, sono vietate le attività ludiche e ricreative in contrasto con il carattere luttuoso della ricorrenza.

Attraverso l’ordinanza il sindaco invita inoltre tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali e produttive e le altre pubbliche amministrazioni a prendere parte alle iniziative promosse in commemorazione, nonché ad esprimere, in forme decise autonomamente, la partecipazione in ricordo delle vittime. Ai dirigenti scolastici è invece rivolto l’invito a disporre il rispetto di un minuto di silenzio, durante lo svolgimento delle lezioni, e a promuovere idonee iniziative di riflessione dedicate ai più giovani. Gli esercizi commerciali, le imprese, le attività artigianali e le altre organizzazioni pubbliche e private, con esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori, sono invitati a sospendere l’attività lavorativa, nella mattinata di venerdì 6 aprile, fino alle ore 11.

Il primo cittadino, attraverso la sottoscrizione di una seconda ordinanza, ha disposto, inoltre, l’interdizione al transito e alla sosta, dalle ore 7 alle ore 19 di venerdì 6 aprile, a tutti i mezzi che operano a servizio dei cantieri, lungo le seguenti vie e piazze: via XX Settembre (tratto compreso tra l’incrocio con via Persichetti e l’incrocio con viale Crispi), corso Federico II, corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, via Sassa (tratto compreso tra piazza Duomo e piazza San Biagio), via Roio (tratto compreso tra piazza Duomo e piazza San Biagio), via Roio (tratto compreso tra piazza Duomo e via del Seminario), via dell’Arcivescovado, via Indipendenza e via Sant’Agostino.

È stata inoltre disposta la sospensione delle attività dei cantieri, per tutta la giornata del 6 aprile, che operano lungo via XX Settembre, sempre nel tratto compreso tra l’incrocio con via Persichetti e l’incrocio con viale Crispi, piazza Duomo, via Sassa, piazza San Biagio, via Roio, via dell’Arcivescovado, via Simeonibus, via Indipendenza, via Sant’Agostino.

Entrambe le ordinanze sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila, all’indirizzo raggiungibile cliccando qui sotto, su "maggiori informazioni".