6 aprile 2009 - 6 aprile 2018, Nove anni dal sisma L'Aquila non dimentica

Sono passati nove anni del terribile sisma del 2009 che distrusse L'Aquila e molti paesi della provincia, sisma che costò la vita a 309 persone, per non dimenticare la tragedia come ogni anno si celebreranno sul territorio diverse manifestazione di commemorazione:

Ad dare il via al ricordo sarà la Fiaccolata commemorativa delle 309 vittime del terremoto a cura dei Comitati Familiari Vittime che quest'anno ore 22.30 partenza da via XX Settembre (nei pressi del Tribunale) con arrivo alle ore 0.00 alla Villa Comunale dove nel piazzale dei caduti ci sarà la lettura dei nomi delle 309 vittime del terremoto Dopo la lettura dei nomi sarà depositato un mazzo di fiori a Piazzale Paoli, che sarà presto trasformato nel parco dei ricordi.

Accanto al programma civile ci sarà il programma religioso curato dall’Arcidiocesi dell’Aquila, che inizierà alla ore 00.00 Basilica S. Giuseppe Artigiano – Santa Messa in suffragio delle vittime dal sisma presieduta da S. Ecc. Rev.ssima Monsignor Giuseppe Petrocchi Arcivescovo Metropolita dell’Aquila.

ore 01.30 Cappella della Memoria (Piazza Duomo) – veglia di preghiera “Aspettando le 3.32”.

ore 03.32 Piazza Duomo –309 rintocchi della campana della chiesa di Santa Maria del Suffragio in L’Aquila in ricordo delle vittime.

ore 07.30 Chiesa-tenda di San Giovanni Battista a Pile – collegamento in diretta radiofonica mondiale con radio Maria. Santo Rosario meditato, animato dal Gruppo di Preghiera Mariano. Santa messa in suffragio delle vittime del terremoto presieduta da Don Ramon Mangili, della parrocchia di San Giovanni Battista. ore 09.30- 10.30 e 17.30 Cappella della Memoria (Piazza Duomo) - Santa messa in suffragio delle vittime del terremoto. ore 18.30 Basilica San Giuseppe Artigiano – Santa Messa in suffragio degli Studenti Universitari deceduti la notte del 6 aprile.

Altre manifestazioni commemorative si terranno sul territorio del cratere sismico il 6 aprile:

Onna ore 1.00 Fiaccolata - partenza dalla chiesetta di legno fino alla Chiesa San Pietro Apostolo ore 2.30 chiesa di San Pietro

Santa Messa celebrata da Don Cesare Cardozo ore 3.32 Lettura dei nomi delle vittime di Onna Pro Loco Onna



6 Aprile Staffetta commemorativa “Insieme per non dimenticare le vittime del terremoto del 6 aprile 2009” 08.30 partenza da Castelnuovo, Via Principe Umberto percorso: Prata D’Ansidonia, San Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’ Angelo, Fossa, Onna, ore 12.50 arrivo a L’Aquila P.zza Duomo / ore 13.00 arrivo Casa dello Studente a cura di A.S.D - M.C. Manoppello Sogeda, USACLI, UISP, Atletica Abruzzo L’Aquila, Ass. Ricostruiamo Castelnuovo onlus, - Comuni di L’Aquila, Tornimparte, Poggio Picenze, Lucoli, San Pio delle Camere, Prata D’Ansidonia, San Demetrio dei Vestini, Villa Sant’angelo, Fossa, L’Aquila e la Provincia dell’Aquila



ore 9.30 Chiesa del Cimitero - Santa Maria del Soccorso Santa Messa celebrata dal Cappellano della Polizia di Stato, Don Carmelo Pagano Le Rose Deposizione corona d’alloro per le vittime del terremoto Associazione Nazionale della Polizia di Stato



ore 11.00 Sacrario ingresso sud cimitero- via Amleto Cencioni L’Aquila Cerimonia a ricordo delle vittime “Per non dimenticare”

Celebrazione Santa Messa in suffragio delle vittime del terremoto Deposizione corona UNMS- ANMIL- ANMIC- UCI



ore 11.30 Auditorium del Parco Concerto della Fanfara della Polizia di Stato Associazione Nazionale della Polizia di Stato



ore 17.00 MU.SP.A.C. via Pasquale Ficara Piazza d’Arti, “Nuovi terremoti dell’Arte” mostra con opere della collezione permanente del Museo Proiezione del film del regista Mario Martone “Terrae Motus” Associazione Culturale “Quarto di Santa Giusta” MU.SP.A.C. Museo Sperimentale D’arte Contemporanea



ore 17.30 Museo Nazionale d’Abruzzo Sala Francescana Presentazione film “Appennino” di Emiliano Dante MUNDA Museo Nazionale d’Abruzzo



ore 17.30- Onna, Casa Onna Presentazione del libro “Mille lire a riga” e incontro con il giornalista Paolo Boldrini (direttore della Gazzetta di Mantova) Proiezione video. Mostra fotografica a cura di Aquila 99. Presentazione dell'iniziativa per un libro in occasione di 10 anni Pro Loco Onna



ore 19.30 Auditorium del Parco Cantarte Coro CAI L’Aquila diretto dal M° Giulio Gianfelice con il M° d’arte Piero Boschetti e il poeta Filippo Crudele





7 APRILE 2018

Auditorium del Parco CONCERTO IN MEMORIA DEI 309 ANGELI Assessorato alla Cultura del Comune dell’Aquila

ore 16.30 Brani scelti del repertorio di canzoni aquilane Corale Armonie d'Argento Direttore Artistico M° Dante Sorrentino e Direttore di Coro M° Gabriella Manilla con la partecipazione di Rossana Crisi Villani, con opere tratte dal suo repertorio. Associazioni AIDA L'Aquila e Armonie d'Argento

ore 17.30 Troppo perde ‘el tempo devozione e spiritualità nelle città medievali insieme vocale aquilano Le Cantrici d’Euterpe e Aquila Altera Ensemble direzione musicale Maria Antonietta Cignitti

ore 18.30 Concerto Conservatorio “A. Casella” Pianto antico: Lo Stabat Mater di Pergolesi e altre pagine celebri in ricordo della notte del 6 aprile 2009. studentesse di canto del Conservatorio A. Casella, Orchestra degli studenti del Conservatorio “Casella” dell’Aquila. Direttore Aurelio Canonici Testi da “E la terra ti sia lieve” scelti da Tiziana Colaianni Pezzopane.



ore 17.30 – Onna, Casa Onna. Concerto a cura del Goethe Institute Pro Loco Onna