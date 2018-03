8 marzo anche a L'Aquila le donne tornano in strada con lo sciopero globale

L'otto marzo 2018 a L’Aquila torneremo in strada, per unirci alla marea femminista impegnata, anche quest’anno, nello sciopero globale per la costruzione di un percorso che sta trasformando la campagna #metoo in un forte e corale #metoogheter.

Tante iniziative riempiranno questa giornata, la nostra vuole essere una manifestazione libera, aperta e partecipata, lungo le strade della nostra città per dire “Noi valiamo, noi scioperiamo” per denunciare la violenza maschile sulle donne e per ribadire pari diritti, pari dignità e pari opportunità.

L’appuntamento è alla Fontana Luminosa alle ore 15:30.

Al termine del corteo andremo presso lo studio “Ju tattoo” in Via Garibaldi n.3 di Sasha Prosperi, notissima tatuatrice la quale, insieme alla tatuatrice abruzzese Donna Mayla, realizzerà tatuaggi per le donne e devolverà il ricavato al Centro Antiviolenza dell'Aquila. Sarà un momento conclusivo significativo della nostra manifestazione, per riaffermare la forza della relazione tra donne.

La manifestazione è promossa dall’Associazione Donatella Tellini-Centro Antiviolenza e Biblioteca delle donne, Associazione Donne TerreMutate, RETE NON UNA DI MENO L'AQUILA a cui aderiscono: Collettivo Fuori Genere, 3e32/Casematte, Coordinamento donne migranti, Link Studenti Indipendenti L'Aquila, Uds L'Aquila, Circolo Arci Querencia, ArciGay Massimo Consoli L'Aquila, ArtQuake/Asilo Occupato, Ass. Arti e spettacolo.

Alla manifestazione hanno inoltre aderito: Sasha Ju Tatoo, Donne del sindacato pensionati CGIL L'Aquila.