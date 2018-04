Aeroporto d'Abruzzo, Enrico Paolini Nuovo presidente cda Saga

Sobrietà, collegialità e concretezza: sono le parole con cui Enrico Paolini, nuovo presidente del cda della Saga, società che gestisce l'Aeroporto d'Abruzzo, intende coordinare il lavoro "di squadra per innovare e per il bene dell'Aeroporto".

Già vicepresidente della Giunta regionale d'Abruzzo e assessore al Turismo, Paolini in conferenza stampa ha ringraziato il presidente della Regione Luciano D'Alfonso e la Giunta "per le scelte che hanno voluto fare.

Il mio ringraziamento va a chi si è trovato, come Nicola Mattoscio, a lavorare all'inizio in una situazione non facile, risolvendola in modo brillante. Mi ritengo fortunato perché andremo a proseguire l'ottimo lavoro svolto da chi ci ha preceduto.

Trovo nel Cda grandi professionisti con cui proseguire in questa azione". "Per questa nuova fase - ha dichiarato D'Alfonso - abbiamo chiesto a Paolini un supplemento di impegno, con continuità di gestione e il proseguimento della fase di consolidamento e crescita. Parte la fase 3.0".