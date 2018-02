All’Arma dei Carabinieri la cittadinanza onoraria del Comune dell'Aquila

Si terrà martedì 20 febbraio, alle 19.30, nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, il concerto evento della Banda dell’Arma dei

Carabinieri, in collaborazione con l’Orchestra del Conservatorio di musica “Alfredo Casella” dell’Aquila.

L’iniziativa è stata presentata stamani, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore alla Cultura Sabrina Di Cosimo, il generale Michele Sirimarco, comandante della legione Abruzzo e Molise dei Carabinieri, don Renzo D’Ascenzo in rappresentanza della Curia aquilana, il colonnello Massimo Martinelli, maestro della Banda dell’Arma dei Carabinieri e il direttore del Conservatorio “Casella” Giandomenico Piermarini.

“A due mesi esatti dalla restituzione al pubblico della basilica di Collemaggio - ha dichiarato il sindaco Biondi - questo straordinario luogo d’arte e di spiritualità ospiterà un evento eccezionale. L‘Arma dei Carabinieri, da sempre presente nel nostro territorio, dopo il sisma del 2009, si è distinta per il supporto fornito ai soccorsi e per l’aiuto alla popolazione, con generosità e abnegazione.

In futuro questa azione verrà ulteriormente rafforzata, grazie all’istituzione nel capoluogo del Nucleo tutela del patrimonio artistico. È proprio per queste ragioni che abbiamo deciso di concedere all’Arma dei Carabinieri la cittadinanza onoraria, che verrà conferita durante un Consiglio comunale straordinario convocato sempre per martedì 20 febbraio, alle ore 17.30”.

L’assessore alla Cultura Sabrina Di Cosimo, nel suo intervento, ha sottolineato il valore della collaborazione tra due eccellenze, quali la Banda dell’Arma dei Carabinieri, che, ha ricordato l’assessore, si esibisce in tuto il mondo, e il Conservatorio “Casella”, aggiungendo he il concerto evento sarà preceduto dall’esibizione, alle ore 19, del gruppo Sbandieratori Città dell’Aquila.