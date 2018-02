All'arma dei carabinieri la cittadinanza onoraria del Comune dell'Aquila

Il Consiglio comunale ha conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri.

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari hanno consegnato la pergamena che contiene l’alta onorificenza al generale di corpo d’armata Giovanni Nistri, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

“Per essersi posta a baluardo e propugnacolo dello Stato e dei cittadini, - recita il testo - nei molteplici, complessi e delicati compiti di istituto, costituendo, nel sentire comune e nella considerazione di ogni cittadino, un indiscutibile punto di riferimento nelle diverse competenze di protezione civile e di sicurezza pubblica, forestale, ambientale, agroalimentare, sanitaria, del lavoro e di legislazione sociale, oltre che di difesa del patrimonio archeologico, storico e culturale, operando da indiscussa protagonista del nostro Paese.

Per lo straordinario impegno e l’apporto assicurato al nostro territorio in occasione dell’evento disastroso del 6 aprile 2009 che ha consentito il salvamento di molti dei sepolti dai crolli e il soccorso di feriti e sfollati, avviando una operazione di protezione civile rimasta ad oggi ineguagliata, in termini di prontezza ed efficacia.

Per aver garantito, nei mesi successivi a quel tragico 6 aprile, un sempre solido presidio del territorio, della sicurezza pubblica e dei cittadini aquilani, partecipando attivamente ai servizi di soccorso, di emergenza, di assistenza alla popolazione, di prevenzione e repressione dei reati.

Perché ancora oggi, nella decisiva fase di ricostruzione del patrimonio edilizio e di rilancio economico e sociale del territorio, l’Arma dei Carabinieri mantiene ininterrotto lo straordinario impegno nelle attività di mantenimento dell’ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, quale strenua garante del controllo del territorio e degli interessi diffusi della comunità”.