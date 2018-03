Allerta maltempo, in arrivo sull'Abruzzo, forti venti e nevicate a bassa quota

Dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, su regioni centrali e Abruzzo.

Dal primo mattino di domani, giovedì 22, e per le successive 24-30 ore, previste nevicate al di sopra di 200-400 metri sull'Abruzzo, con apporti al suolo moderati.

Lo rende noto il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile che comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'avviso di condizioni meteo avverse.

Per garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, la Protezione Civile raccomanda alle Amministrazioni comunali di mettere in atto ogni misura necessaria e prevista nei piani di emergenza/piani neve e di verificare la disponibilità del personale, in quanto potrebbero verificarsi blackout elettrici e telefonici anche prolungati.

Per mantenersi informati sull'evoluzione meteo è possibile consultare il sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it.