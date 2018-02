Ancora neve sul bel Paese,nevicate al nord gelo ovunque

NEVE A VENEZIA: Le gelide correnti siberiane riescono ancora a raggiungere le regioni adriatiche provocando tempo a tratti instabile su quelle settentrionali e regalando un'insolita nevicata anche sulla Laguna Veneta. Questa mattina infatti Venezia si è risvegliata sotto una coltre di 5cm di neve, così come anche Chioggia e Sottomarina dove si registrano accumuli fino a 10cm, dopo che i primi fiocchi sono iniziati a cadere durante la notte.

FIOCCHI SULL'ADRIATICO: Qualche spruzzata di neve interessa l'Adriatico anche più a sud con alcuni fiocchi ancora sulle Marche, ma anche tra Abruzzo, Molise e Gargano. Sul resto d'Italia l'aria gelida nei giorni scorsi dalla Siberia si sta depositando nei bassi strati e ha provocato minime davvero basse su gran parte d'Italia, compreso il Sud.

GELO: Si segnalano infatti punte di -10° alla Malpensa, -9° a Novara ma anche a Grosseto, -8° a Bologna e Viterbo, -7° a Firenze e Frosinone, -6° a Torino, Ancona e Roma Ciampino, -5° a Gioia del Colle, -4° a Foggia e Fiumicino, -3° a Lecce, -2° a Bari. In quota si segnalano punte di -20°C a 1500m sulle Alpi, -23°C a Dobbiaco, -27°C a Livigno.

NEVE IN LIGURIA: Intanto una nuova perturbazione si sta avvicinando da ovest e determinerà nei prossimi giorni una netta inversione di tendenza rispetto al clima gelido degli ultimi giorni. L'aria più mite in arrivo dal medio Atlantico e dal Mediterraneo occidentale inizia già a determinare un peggioramento sulla Liguria, dove le basse temperature permettono alla neve di cadere tra Savona e Genova, fin sulla costa, dove le temperature non raggiungono gli zero.

PROSSIME ORE: La perturbazione in arrivo da ovest determinerà un aumento della nuvolosità anche sul resto del Nordovest con la comparsa di nevicate tra pomeriggio e sera in Piemonte e Valle d'Aosta, oltre che in Liguria. Neve in serata anche su ovest Lombardia, ovest Emilia e coste della Toscana.

Piogge entro sera anche su Campania e Calabria tirrenica. Altrove fenomeni in rapido esaurimento sull'Adriatico e qualche schiarita, ma entro sera nubi in estensione a Triveneto e regioni adriatiche, con clima asciutto.