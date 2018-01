Aria invernale ben lontana, sulla Penisola clima mite fino a 13-17°C

Lo scenario meteorologico a scala europea non è destinato a sostanziali modifiche almeno fino a venerdì 5 gennaio, quando è atteso un graduale cambio di circolazione che andrà poi a caratterizzare il tempo per il weekend dell'Epifania.

L'alternanza tra velocissime perturbazioni nord-atlantiche e promontori anticiclonici in estensione sul Mediterraneo, favorirà l'afflusso pressochè continuo sulla Penisola di masse d'aria particolarmente miti per il periodo, con il termometro che su alcune regioni italiane si porterà su valori più marzolini che di inizio gennaio (statisticamente il 'cuore' dell'inverno per quanto riguarda le temperature medie).

Fatta eccezione per la Valpadana (di cui faremo accenno più avanti), da Liguria ed Emilia Romagna verso Sud ci attendono giornate caratterizzate da un clima decisamente mite, assolutamente non freddo seppur a tratti ventoso.

Valori massimi pomeridiani che si spingeranno agevolmente sui 13-16°C sulle regioni centrali, fino a 16-18°C al Sud e Isole Maggiori.

Anche di notte clima ben lontano dai classici canoni per il mese di Gennaio: gelate assenti su tutta la Penisola, e al Centrosud (segnatamente lungo le coste) non sarà difficile registrare valori intorno ai 6-10°C.

Come accennato poco sopra, una (parziale) eccezione sarà rappresentata dalla Valpadana, soprattutto occidentale: come notoriamente accade durante la stagione invernale, nei bassi strati del catino padano riesce a ristagnare aria un po' più fredda e umida.

Certo, non si avrà a che fare con i valori attesi sul resto della Penisola, ma ad ogni modo gli estremi termici giornalieri saranno nell'ordine di 1-5 per le minime e 8-11°C per le massime.

Nel weekend dell'Epifania davvero poche variazioni: ulteriore afflusso mite da Sud specie sulle regioni meridionali, e termometro che non subirà grossi scossoni.

L'aria invernale si manterrà davvero lontana dall'Italia.