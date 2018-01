Arrestata giovane rom, in casa nascondeva eroina e bilancino di precisione

Una giovane rom giuliese è stata arrestata dagli agenti della Polizia stradale di Giulianova perché nella sua abitazione, nascosti in una scatole per scarpe nella camera da letto, c'erano due involucri di cellophane con 11 grammi di eroina e un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento delle dose.

La perquisizione domiciliare è stata fatta dopo che la giovane è stata sorpresa nei pressi di un ufficio postale del Lido in atteggiamento sospetto. Ora è agli arresti domiciliari.