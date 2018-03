La libreria Polarville, in collaborazione con Sharky Art Gallery, inaugura Borderland-Mediterraneo. La mostra è il racconto fotografico dell’istallazione di Raúl E. Rodríguez nel fossato a Colle di Lucoli (AQ).

Un'installazione che narra il tema dei migranti che attraversano quella che è stata definita come "la strada più mortale d’Europa", il Mediterraneo.

Si tratta di una barca senza fondo sospesa su un tronco, costruita con materiali di recupero: i remi, il barile a terra, le scarpe, tutto è stato trovato in loco. Le piccole figure plastificate, silhouette senza volto, anonime come senza nome sono i migranti che vagano in quel mare. Ad avvolgere mortalmente il tutto un serpente di banconote simbolo del continuo giro d’affari e mafia che fa sì che questa tragedia non abbia mai fine.

Presso la libreria Polarville il racconto di questa triste storia è affidato all’obiettivo fotografico di nove fotografi (Sonia De Michele, Antonio Di Cecco, Lorenzo Di Cola, Luca Di Giacomantonio, Roberto Grillo, Stefano Pettine, Roberto Soldati, Serena Vittorini, Giampiero Duronio), ognuno dei quali ha colto un particolare diverso. Immagini a volte più nitide, altre più sfocate, quasi miopi, focus su un particolare, visioni d’insieme e stereoscopiche, foto da reportage e notturni si mescolano tra loro come tante voci narranti di un solo racconto.

Infine la presenza di frammenti di legno che sembrano i residui del naufragio della barca; provenienti dalla mostra "Tarli e Tarli" di Raul (Polarville, Febbraio 2016), essi vogliono rappresentare proprio questo, il pensiero di una tragedia senza fine che dovrebbe rodere le coscienze come un tarlo.

Come sottolinea lo stesso Raul, "la realtà travalica l’arte" e l’arte qui deve scuotere e far pensare.

Libreria Polarville

BORDERLAND-MEDITERRANEO, racconti di un’istallazione di Raúl E. Rodríguez. Scatti fotografici

Opening: GIOVEDI 8 MARZO Ore 18,00

Fino al 31 MARZO 2018

La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo

Ingresso libero