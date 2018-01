Bel tempo su tutta la penisola, peggioramento atteso da domani

SITUAZIONE - Apice dell'alta pressione nelle prossime ore con tempo stabile su tutta Italia anche se non sempre soleggiato.

Nubi a tratti potranno interessare Sardegna, Sicilia, Toscana, alto Lazio; nubi basse anche sulla Valpadana specie meridionale.

A fine giornata atteso un ulteriore aumento della copertura tra Liguria e alta Toscana.

Temperature in ulteriore lieve aumento, con massime diffusamente sopra la media del periodo, in genere comprese tra 13°C e 16°C al Centrosud se non superiori sulle Isole, tra 10°C e 13°C al Nord, inferiori sulle aree dove insisteranno nubi basse.

GIOVEDI' GRADUALE PEGGIORAMENTO AL NORD - L'anticiclone inizierà ad indebolirsi consentendo l'ingresso di più umide correnti sud-occidentali. Queste saranno responsabili di un generale aumento della nuvolosità al Nord a partire dalla Valpadana, con qualche debole pioggia o pioviggine in primis sulla Liguria, localmente anche su Piemonte orientale, alta Lombardia e sulla Venezia Giulia.

Nubi irregolari anche su Sicilia e regioni tirreniche ma senza conseguenze, salvo qualche piovasco possibile sull'angono nord occidentale della Toscana.