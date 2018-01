Cade dalle scale dell'ospedale Mazzini, morto 55enne del teramano

Si era recato nel nosocomio teramano per farsi una radiografia toracica prescrittagli dal medico di base, ma appena uscito dal laboratorio è caduto dalle scale, ma nonostante l'intervento immediato dei presenti per Mattia Di Mattia, 55 anni di Rocca Santa Maria, non c'è stato nulla da fare.

Sulle cause del decesso dell'uomo sono state aperte due inchieste. Una della magistratura (il pm Laura Colica ha disposto l’autopsia per stabilire la causa del decesso) e una interna della Asl, che dovranno stabilire se la morte sia sopravvenuta a causa di un malore o dagli effetti della caduta.