Brutta avventura, fortunatamente a lieto fine, per un cagnolino a Collecorvino, l'animale era caduto in un pozzo profondo una ventina di metri, allertati sono giunti sul posto gli uomini dei vigili del fuoco con la squadra del servizio speleoalpinisti, che calatisi nel pozzo sono riusciti a recuperare il cagnolino, e restituirlo in buone condizioni ai proprietari.