Cantieri A24-A25, 'svolta per sicurezza' finalmente la notizia tanto attesa

"Finalmente la notizia tanto attesa: i lavori dei cantieri sulle autostrade non verranno bloccati e la messa in sicurezza potrà continuare". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i sindaci de L'Aquila, Pierluigi Biondi, Avezzano, Gabriele De Angelis, Sulmona, Annamaria Casini, e il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, alla luce dell'approvazione dell'emendamento alla legge di bilancio che sblocca i fondi per evitare la chiusura dei cantieri su A24 e A25.

"Si tratta di un'ulteriore prova della necessità e urgenza di lavori che riguardano le due principali arterie di collegamento del centro Italia, vitali per Lazio e Abruzzo: le caratteristiche di questi collegamenti, strade di montagna, con numerosi valichi e oltre 50 gallerie e l'essere costruite su territorio sismico, non devono far indugiare oltre.

Un Natale più sereno per centinaia di famiglie di operai che hanno rischiato di perdere il lavoro per il blocco dei cantieri, una decisiva svolta per la sicurezza dei nostri territori".