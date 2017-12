Capodanno con l'alta pressione, temperature in rialzo

SITUAZIONE GENERALE - Al seguito del passaggio del vortice freddo sull'Italia, l'alta pressione tenderà a rimontare repentinamente da Ovest, deviando le grandi perturbazioni atlantiche verso l'Europa centro-settentrionale.

Il tempo tornerà così a migliorare su diverse zone d'Italia pur con qualche eccezione: l'Atlantico sarà infatti forte e disturberà comunque l'anticiclone addossando alle Alpi nubi e nevicate sui settori di confine, in probabile sfondamento su gran parte della Valle d'Aosta (nella giornata di sabato 30). Variabilità è inoltre attesa anche sulle tirreniche e Liguria di Levante ma con al più occasionali piovaschi. Il tutto accompagnato da un rialzo delle temperature, più sensibile in montagna.

SAN SILVESTRO - ultimo giorno del 2017 - sarà ancora caratterizzato dalla prevalenza dell'anticiclone con tempo nel complesso stabile e in buona parte soleggiato, salvo ancora variabilità su tirreniche e qualche piovasco su Liguria di Levante e alta Toscana.

Clima molto più mite rispetto ai giorni precedenti, soprattutto al Centrosud e lungo tutto l'arco alpino.

Proprio sull'arco alpino sarà marcato il pericolo di valanghe.

Nella notte del Veglione si avvicinerà tuttavia una nuova veloce perturbazione, responsabile di qualche debole pioggia al Settentrione, in estensione alla Toscana. Neve sulle Alpi a quote medio-alte, intorno ai 1200-1400m.

CAPODANNO vedrà il transito della debole perturbazione atlantica giunta nella serata precedente. Si tratterà di un fronte abbastanza rapido, e nell'arco della giornata attraverserà un po' tutta la Penisola, da ONO verso ESE. Al mattino molte nubi un po' ovunque, ma con piogge concentrate più che altro al Nordest e regioni centrali tirreniche, in estensione alla Campania.

Nel corso del pomeriggio-sera fenomeni in rapido spostamento al Sud peninsulare e medio-basso Adriatico, seppur a carattere più sparso ed intermittente. Nel contempo migliorerà altrettanto rapidamente al Nordovest, con schiarite via via più ampie su VDA, Piemonte, Liguria, Lombardia, in estensione a Trentino alto Adige, Toscana e Sardegna.

Flessione delle temperature che accompagnerà il passaggio frontale, seppur non sono attese diminuzioni particolarmente degne di nota. Il contesto rimarrà ancora discretamente mite per il periodo un po' su tutta la Penisola.