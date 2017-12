Centrale Snam, Il Sindaco Annamaria Casini ha ufficializzato le dimissioni

Alle 10,49 di oggi 27 dicembre Annamaria Casini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino.



“Ho formalizzato e protocollato questa mattina le mie dimissioni davanti al Segretario generale Francesca De Camillis a Palazzo San Francesco. Il prossimo venerdi 29 dicembre andrò a Palazzo Chigi per consegnare direttamente la fascia nelle mani del Premier Paolo Gentiloni per dimostrare in modo chiaro il dissenso unanime della mia città e di tutto il territorio. A breve incontrerò i sindaci del comprensorio” – è quello che ha affermato il sindaco Casini subito dopo aver protocollato la lettera di dimissioni in Municipio

“La scelta, maturata nel pomeriggio del 23 dicembre scorso e annunciata attraverso una diretta su Facebook, si è resa necessaria per denunciare l’inaccettabile decisione del Governo di concludere il procedimento per la realizzazione della centrale a gas della Snam, dichiarandola opera di importanza strategica e di preminente interesse nazionale.

Il Comune di Sulmona, l’intero territorio e le istituzioni locali hanno da sempre e ripetutamente dichiarato contrarietà alla centrale e al metanodotto, ritenendole nocive e fortemente impattanti, confortati anche da studi e perizie scientifiche. Il mio atto è un voler alzare la posta della battaglia e della denuncia utilizzando l’unica arma ancora in mano ad un sindaco, stante la palese circostanza che un Amministratore locale non ha voce in capitolo per determinare le sorti dei suoi cittadini.

Lotterò al fianco della mia città e dell’intera Valle Peligna contro la realizzazione della Centrale e del Metanodotto e voglio che tenere accesi il più possibile i riflettori su questa grave vicenda”.

Inizia da oggi quindi il conto alla rovescia, la sindaca avrà tempo fino al 16 gennaio per ritirare le dimissioni, se ciò non avverrà sarà si dovrà tornare alle urne.

Certo è che ad oggi solo alcuni sindaci della provincia hanno chiesto il ritiro delle dimissioni, mentre sono pochi i consiglieri di maggioranza che ad ora lo hanno fatto.