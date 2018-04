Clima estivo fino al 25 poi nuovo crollo termico

Prosegue l'egemonia dell'alta pressione che mantiene condizioni di tempo stabile sull'Europa centro-meridionale e sull'Italia, con temperature che si manterranno anche nei prossimi giorni su valori diffusamente superiori alle medie del periodo, a livelli addirittura quasi estivi su parte del Centro-Nord.

I valori particolarmente elevati toccati nella parte finale della settimana che va a concludersi verranno raggiunti anche con l'inizio della nuova settimana, a causa della posizione dell'alta pressione che rimarrà ferma sui suoi passi e continuerà ad abbracciare l'Europa centro-meridionale e l'Italia.

Lunedì dunque poche variazioni rispetto a domenica, con clima quasi estivo al Nord e su parte del Centro e temperature massime fino a 26/27°C sulla Pianura Padana centro-occidentale, 24/25°C sulle centrali tirreniche, ovvero le zone che negli ultimi giorni stanno sperimentando questo assaggio d'estate. Farà caldo anche suo resto d'Italia ma con valori inferiori e temperature massime sui 20/24°C.

Martedì sarà la fotocopia della giornata precedente, mentre mercoledì è atteso un lieve aumento delle temperature anche al Sud, fino ad ora quello meno interessato dalle prime vampate quasi estive. Una blanda depressione, infatti, andrà scavandosi sul Mediterraneo occidentale ed innescherà sul suo bordo destro un temporaneo richiamo di correnti meridionali, tanto che la colonnina potrà toccare valori fino a 23/25°C sulle regioni meridionali tirreniche e in Sardegna, qualche grado in meno in Puglia e soprattutto sulle regioni ioniche. I valori più elevati verranno comunque raggiunti, ancora una volta, al Nord e in Toscana, con punte di 25/27°C.

Ma da giovedì netta inversione di tendenza a partire dal Nord, per il cedimento dell'alta pressione e il conseguente abbassamento di latitudine del flusso atlantico e passaggio anche di alcuni rovesci e temporali tra Alpi e alta Pianura Padana, seguiti dall'ingresso di aria più fresca e temperature che non dovrebbero andare oltre i 20/24°C al Centro-Nord, mentre punte di 24/25°C potranno essere toccate al Sud.

Possibile ulteriore calo termico su tutte le regioni anche nella giornata di venerdì.