Clima mite nel week end su tutta penisola, alto rischio valanghe

METEO WEEKEND, ANTICICLONE IN RINFORZO - La perturbazione che venerdì sfiorerà l'Italia non riuscirà poi ad avanzare verso Levante, a causa della tenace resistenza di un campo anticiclonico sull'Europa orientale, che proprio durante il weekend tornerà a rinforzarsi, isolando il minimo di bassa pressione in prossimità delle Baleari e riporterà la stabilità atmosferica su tutta la nostra Penisola.

METEO SABATO - Residue deboli piogge al mattino al Nordovest ma in rapido esaurimento. Altrove già asciutto seppur con nubi irregolari, salvo per qualche goccia sulla Sardegna orientale e sulla Calabria ionica. Nel corso del pomeriggio prevalenza di schiarite su tutte le regioni.

METEO DOMENICA - Prevalenza di sole ovunque ad eccezione di qualche nube sparsa sull'area ionica, Puglia e Sardegna. Possibili nebbie o nubi basse in Valpadana e sulle aree interne del Centro.

CLIMA ANCORA MITE - Ancora una volta prosegue un Gennaio anomalo dal punto di vista climatico. Nel weekend è atteso un ulteriore rialzo delle temperature complici i venti di Scirocco. Nel periodo statisticamente più freddo dell'anno, non ci saranno gelate nemmeno nelle ore più fredde e le massime supereranno quasi ovunque i 10 gradi, con punte superiori ai 15°C al Centro Sud.

Clima molto mite per il periodo in montagna e sulla Alpi, dove sarà alto il pericolo valanghe.