Clima mite sulla Penisola, temperature sfiorano i 20 gradi

Nel corso dei prossimi giorni continuerà l'afflusso sulla nostra Penisola di masse d'aria particolarmente miti per il periodo, con il termometro che su alcune regioni italiane si porterà su valori più marzolini che di inizio gennaio.

Eccezion fatta per gran parte del Nord dove è attesa la pioggia, sul resto del Paese ci attendono giornate caratterizzate da un clima decisamente mite seppur a tratti ventoso.

Già venerdì i termometri potrebbero toccare i 17/18°C in Puglia, 20/21°C sulla Sicilia orientale, 18/19°C sulla Sardegna orientale, 15-16°C sulle regioni del Centro. Anche nel corso del fine settimana le temperature massime si manterranno oltre le medie del periodo con punte sino a 16/18°C sulle peninsulari centro meridionali, 18/20°C in Sicilia, 16/17°C in Sardegna.

Non farà freddo neppure la notte e al primo mattino viste che le minime si manterranno sopra i 10°C lungo le coste del Centro Sud con punte sino a 14/16°C su Isole maggiori e Puglia; qualche grado in meno nelle zone interne ma comunque sopra la norma.

Il clima mite si farà sentire anche in montagna: ad esempio al Terminillo previste massime di 5/6°C, a Campo Catino 6/7°C, a Capracotta 8/9°C, a Laceno 8/9°C, a Camigliatello silano 10/13°C, a Nicolosi 13/14°C.

Diversa la situazione a Nordovest, ove l'azione di una perturbazione atlantica manterrà le temperature su valori più contenuti ma tutto sommato ancora gradevoli per il periodo.

Previste massime tra 5 e 10°C tra estremo Nordovest ed Emilia, qualche grado in meno sul basso Piemonte, sino a 12/14°C tra Est Lombardia e Romagna.

Clima gradevole anche al Nordest, specie domenica, con punte sino a 12/13°C in pianura.

Quando caleranno? Da martedì-mercoledì caleranno leggermente al Centro Nord e da metà settimana anche al Sud.

Il calo si farà sentire specie in montagna mentre su coste e pianure la flessione sarà meno accentuata con valori che localmente continueranno a rimanere leggermente sopra le medie del periodo.