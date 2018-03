Colpo di coda invernale, pioggia su tutta la penisola, in arrivo temperature gelide

Serie di perturbazioni che mantengono viva sulla penisola una situazione meteo instabile, con pioggia sulla maggior parte dello Stivale

Il passaggio della perturbazione numero 8 del mese di Marzo sarà poi alla base della formazione di una bassa pressione sul Mediterraneo che causa ancora piogge e temporali ma anche nevicate sui monti, dall'altra richiamerà dell'aria fredda dalla Russia con graduale calo delle temperature.

Altra neve è così attesa sulle Alpi mediamente oltre 900-1300m ma a tratti fin verso i 600-700m durante i fenomeni più intensi; neve anche sull'Appennino centro-settentrionale inizialmente oltre 1200-1500m ma in calo sin verso i 700-1000m

Già dalla serata di oggi ci sarà l'ingresso di venti freddi dalla Russia. L'aria fredda inizia ad affluire in Italia e le temperature calano un po' ovunque, al Nord per l'ingresso dei primi refoli nord europei, al Centro e soprattutto al Sud per l'allontanamento del temporaneo flusso caldo richiamato dal Nord Africa.

Al Nord attese minime mediamente tra 3 e 7°C, massime tra 6 e 10°C. Al Centro minime tra 4 e 7°C, massime tra 10 e 13°C.

In Sardegna minime tra 4 e 7°C, massime tra 11 e 13°C. Al Sud minime tra 9 e 12°C, massime tra 12 e 16°C.

LUNEDI'.

Ulteriore affondo dell'aria fredda con temperature in diminuzione e coinvolgimento soprattutto del Nordest e delle adriatiche.

Al Nordovest attese minime mediamente tra 1 e 4°C, massime tra 8 e 10°C. Al Nordest minime tra 0 e 3°C, massime tra 3 e 6°C. Sulle centrali tirreniche minime tra 4 e 7°C, massime tra 9 e 11°C. Sulle centrali adriatiche minime tra 3 e 6°C, massime tra 4 e 7°C. In Sardegna minime tra 4 e 6°C, massime tra 4 e 11°C. Al Sud minime tra 9 e 12°C, massime tra 12 e 15°C.

GIORNI SUCCESSIVI. Ulteriore calo delle temperature martedì nei valori minimi, destinati a riportarsi in molti casi intorno o anche sotto zero al Centro-Nord, specie sui fondovalle alpini.

Temperature frizzanti al primo mattino anche mercoledì, valori diurni più gradevoli ma sempre inferiori alla norma.