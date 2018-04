Un uomo di 79 anni, Giuseppe Evangelista, di Civitella Casanova (Pescara), è morto a causa di un malore, mentre a bordo di una Fiat Punto percorreva via dei Vestini a Chieti, nei pressi del policlinico.

L'uomo ha perso il controllo dell'auto che ha urtato alcune autovetture in sosta danneggiandole.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.