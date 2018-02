Comune dell'Aquila, politiche 2018, designati gli scrutatori e assegnati gli spazi sui tabelloni

La Commissione elettorale ha provveduto alla designazione degli scrutatori per le elezioni politiche del 4 marzo. L’elenco delle persone nominate, sia in ordine alfabetico che in ordine di seggio, con il rispettivo numero della sezione elettorale di assegnazione e la sua dislocazione, è pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila, in questa pagina. Gli scrutatori dovranno ritirare le nomine a partire da lunedì 12 febbraio. Per il ritiro delle nomine, gli scrutatori dovranno recarsi agli uffici della sede comunale di via Roma n. 207/A, che saranno aperti da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30, sabato 17 febbraio dalle 9 alle 12.



Propaganda elettorale. La Giunta comunale ha proceduto all’assegnazione degli spazi sui tabelloni elettorali per i candidati all'uninominale e per le liste di Camera e Senato, in base al sorteggio effettuato dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale e dall’Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte d’Appello dell’Aquila. Il dettaglio di tali assegnazioni è pubblicato in questa pagina del sito istituzionale del Comune.



Le sale per le conferenze e i dibattiti. La legge n. 515 del 1993 dispone che i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione di partiti e movimenti, presenti alla competizione elettorale, locali di loro proprietà predisposti per conferenze e dibattiti. Nella pagina dedicata del sito internet del Comune è riportato un avviso contenente tutte le sale che il Comune dell'Aquila mette a disposizione per questo scopo, con i criteri e le modalità per richiederle.



Tessera elettorale. In vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo, l’ufficio Elettorale del Comune dell’Aquila ricorda che, per votare, occorre la tessera elettorale e un documento di identità da esibire ai seggi. Chi avesse completato la tessera negli spazi riservati ai timbri delle sezioni, l’avesse smarrita o deteriorata, deve richiederne una nuova rivolgendosi direttamente all’ufficio Elettorale situato nella sede comunale di via Roma n. 207/A, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì e il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30. In caso ricorrano tali condizioni, è opportuno recarsi da subito all’ufficio Elettorale per ottenere una nuova tessera, onde evitare i disagi dovute alle file dei giorni immediatamente antecedenti il voto.