Il corpo senza vita di un uomo di 36 anni, di nazionalità albanese, E.P., è stato trovato nella notte a Paganica, nei pressi del letto del fiume, di un canale di derivazione del Vera.

La scomparse dell'uomo era stata denunciata dalla moglie che, ieri sera, non vedendolo rientrare si è rivolta alla locale caserma dei carabinieri

Da un primo esame la morte non sarebbe riconducibile a cause violente. In ogni caso è stata disposta l’autopsia.