Correnti atlantiche sulla Penisola, ma le temperature restano miti

Proseguirà anche nel corso della seconda parte della settimana un tempo di tipo atlantico sull'Europa e sull'Italia, caratterizzato da tese correnti occidentali che trasportano rapidi fronti perturbati sui settori centrali del Continente, responsabili di piogge in queste ore anche su alcune zone d'Italia.

Tra mercoledì sera e giovedì, grazie a un lieve rialzo della pressione sul Mediterraneo, il tempo tenderà a divenire in prevalenza asciutto su gran parte d'Italia con schiarite prevalenti.

Faranno eccezione solo le zone alpine di confine dove insisterà un certa nuvolosità e qualche nevicata sulle zone più esposte.

Tra giovedì sera e e venerdì, a causa di un nuovo abbassamento del flusso atlantico, nubi e qualche piovasco torneranno a interessare le regioni tirreniche, a partire dalla Toscana e successivamente anche Umbria, Lazio e Campania.

Altrove il tempo rimarrà asciutto e a tratti soleggiato, fatta eccezione, ancora una volta, per le aree alpine di confine.

Il clima non sarà particolarmente freddo, seppur ancora a tratti ventoso e caratterizzato da repentini sbalzi di temperature in montagna; i valori si manterranno su valori di poco superiori alle medie, con qualche gelata notturna in pianura solo al Nord, mentre sulle regioni centro-meridionali tra giovedì e venerdì si potranno facilmente raggiungere e superare i 15°C.

Nel weekend generale variabilità, ma senza peggioramenti particolarmente incisivi.

Nubi in aumento al Centronord nella giornata di sabato, ma con qualche precipitazione limitata alle aree alpine di confine, versanti tirrenici e Sardegna.

Domenica annuvolamenti e qualche piovasco al Centrosud, mentre nel contempo avremo maggior soleggiamento al Nord.