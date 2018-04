Crollo palasport d'Introdacqua, inizia domani il processo penale

In seguito alle indagini svolte, riguardanti il crollo del palazzetto dello sport di Introdacqua, il 5 aprile p.v., ha inizio il processo penale e, alcuni amministratori, tecnici e costruttori, “sono chiamati in giudizio” a vario titolo, sulla vicenda riguardante il crollo della struttura pubblica.

La minoranza afferma “Siamo portavoce di moltissimi cittadini di questo Comune e di tutto il comprensorio Peligno, che esprimono un profondo ringraziamento al Procuratore della Repubblica di Sulmona - dott. Giuseppe Bellelli - che ha ravvisato la gravità dell’accadimento ed ha condotto una delicata e complessa inchiesta.”

Aggiunge la minoranza “Abbiamo massima fiducia della giustizia e nelle indagini svolte dal Procuratore della Repubblica, Magistrato di altissimo profilo con esperienza ed indiscussa competenza.

Dal suo insediamento ha fornito “nuovo impulso” a tutte le attività investigative della Procura di Sulmona con l’immediato raggiungimento di importanti risultati. Per queste ragioni, gli accertamenti disposti sulla struttura pubblica implosa, permetteranno di capire le cause del crollo e le responsabilità e, sicuramente, la verità sui fatti sarà acclarata.”

Continua l’opposizione “Abbiamo utilizzato i mezzi e gli strumenti che la democrazia ed il nostro ordinamento ci concedono, per il rispetto delle regole e solo nell’interesse della collettività.

Senza la volontà di “offendere” nessuno, ma con la fermezza di chi vuol far emergere le responsabilità di un crollo che non doveva assolutamente avvenire!

Ricordiamo a tutti che, solo per “fortunose circostanze” non si è verificata la perdita di vite umane e, come più volte detto, veramente una strage sfiorata! Restano, tuttavia, gli ingenti danni scaturiti dal crollo della copertura del palazzetto!”

Ai “longevi” Amministratori, sembrerebbe, che non vada proprio giù che ad Introdacqua una attenta minoranza faccia il “proprio mestiere” esercitando legittimamente quella azione di controllo sull’operato del governo comunale, per fare chiarezza su fatti di generale importanza e di eccezionale gravità, come quella di un crollo di una struttura pubblica di quelle dimensioni.

Ricordiamo che, a dimostrazione della gravità dell’evento, anche la nota trasmissione “Striscia la notizia” intervenne sui fatti riguardanti il crollo del Palasport di Introdacqua ed il suo perdurante abbandono in stato di rovina.

Conclude l’opposizione “Come ampiamente rappresentato e comprovato, la minoranza ha sempre dato dimostrazione di esercitare la doverosa azione di controllo amministrativo, con educazione e senso di responsabilità, esclusivamente nell’interesse della cittadinanza”.