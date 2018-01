Dall'Epifania nuova ondata di maltempo a Nord, al Centro sud giornate primaverili

SITUAZIONE GENERALE - Il teso flusso atlantico che in questi giorni sta provocando maltempo anche severo sull'Europa, rallenterà la sua corsa, permettendo l'affondo di una vasta saccatura su Francia, Spagna e Mediterraneo occidentale.

In queste aree prenderà così vita una vasta circolazione ciclonica, che piloterà umide ma molto miti correnti meridionali sull'Italia, responsabili di nubi e piogge per alcuni giorni, stante la lentissima evoluzione di questa bassa pressione verso Est.

TORNA LA PIOGGIA AL NORD - In questa fase avremo dunque nubi diffuse al Nord con primi deboli fenomeni possibili già venerdì ma in intensificazione tra l'Epifania e domenica 7 gennaio soprattutto sui settori di Nord ovest; al Nordest poco o nulla, con qualche precipitazione in più domenica su Friuli Venezia Giulia e alto Veneto.

Il maltempo dovrebbe poi intensificarsi in modo più deciso lunedì 8 gennaio, con piogge e rovesci più diffusi anche al Nordest e fenomeni talora molto abbondanti a ridosso di Prealpi, pedemontane e Liguria.

ALTRA NEVE SULLE ALPI, MA A QUOTE ELEVATE - Ulteriori copiose nevicate interesseranno così le Alpi, essenzialmente quelle occidentali nel weekend, poi anche quelle orientali, ma a quote via via più elevate stante il richiamo caldo meridionali.

Neve inizialmente oltre 1000-1500, anche più in basso sul Piemonte, ma con quota in probabile rialzo oltre 1400-1800m entro lunedì ( più in basso sull'alto Piemonte ).

PRIMAVERA AL CENTRO SUD - Al Centro sud non ci saranno sostanziali precipitazioni, salvo qualche piovasco sabato sulle centrali tirreniche e piogge a tratti più incisive giusto sulla Toscana nord-occidentale.

Per il resto avremo tempo asciutto e a tratti anche soleggiato, con temperature in netto aumento e clima praticamente primaverile: attese punte di 18-20°C nel weekend.

Lunedì poi il tempo dovrebbe peggiorare essenzialmente al Centro, in particolare sui versanti tirrenici.

.