Divieto di circolazione mezzi pesanti su tutte le strade extraurbane della provincia Dell'Aquila

i veicoli che trasportano derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP, ovvero prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. q) ed r) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 571 del 19/12/2017;