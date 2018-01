Dramma della solitudine, muore in casa, trovato dopo 20 giorni

E' stato trovato senza vita Luciano Summa 70enne di Teramo, all'interno dell'appartamento dove viveva da solo, in via Fonte Regina, a Teramo.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa insospettiti dall'odore proveniente dall'abitazione. Hanno chiamato i pompieri che, dopo aver forzato il portone d'ingresso, sono entrati nell'abitazione di via Fonte Regina e hanno trovato il corpo, ormai in stato di decomposizione.

Secondo una prima ricognizione cadaverica la morte risale ad almeno venti giorni. Un primo accertamento sul cadavere, che è stato trovato in camera da letto, ha escluso cause violente. Così come in casa non sono stati trovati segni di effrazioni.

L'uomo, molto probabilmente, è morto per cause naturale. Sul posto è arrivata la polizia che ha provveduto ad avvisare alcuni parenti che vivono fuori città. L'uomo, infatti, non era sposato e viveva da solo.