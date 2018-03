Earth Hour 2018 (L'ora della Terra): gli eventi del WWF Abruzzo Montano

Earth Hour, la più grande mobilitazione globale del WWF, tornerà sabato 24 marzo 2018 dalle 20:30 alle 21:30. Il WWF Abruzzo Montano partecipa come da tradizione all’evento, con tantissime iniziative programmate, da quest’anno oltre che nel cuore della Marsica, anche nell’Aquilano e nel Roveto-Carseolano

L’Ora della Terra sarà festeggiata attraverso milioni di gesti simbolici come lo spegnimento delle luci di abitazioni, monumenti, negozi, palazzi, piazze, strade e uffici, per lanciare un appello globale contro il cambiamento climatico e per la difesa del Pianeta. Lanciata 11 anni fa dal WWF a Sidney, Earth Hour ha raggiunto nell’edizione del 2017 numeri da capogiro, con l’adesione di 7.500 città in 187 Paesi del mondo, centinaia di milioni di persone coinvolte e oltre 2 miliardi e mezzo di azioni sui social network.

Il 2017 si è chiuso come il secondo anno più caldo mai registrato. La siccità prolungata e le ondate di calore hanno innescato incendi devastanti addirittura in Siberia e in Groenlandia, e incidono sull’incremento dei flussi migratori dai paesi più poveri. Per questo la parola d’ordine dell’edizione 2018 sarà Connect2Earth, perché tutti noi siamo connessi alla Terra e c’è un fortissimo legame tra il nostro benessere e la biodiversità, prima vittima del clima che cambia.

Per quanto riguarda l’evento di sabato 24 marzo, si possono trovare le iniziative più vicine sul sito oradellaterra.org Sulle pagine Facebook e Instagram del WWF Abruzzo Montano l’evento è stato celebrato anche attraverso una seguitissima campagna social di presentazione dei Comuni partecipanti.

Ecco l’elenco degli eventi e delle attività programmate:

AVEZZANO - Spegnimento delle luci del Palazzo Municipale e della Fontana Luminosa di Piazza Orlandini

TAGLIACOZZO - Spegnimento delle luci del Palazzo Ducale

CARSOLI - Spegnimento delle luci di Piazza Corradino Inoltre, a Carsoli sono state programmate le seguenti attività: - Progetto di alternanza scuola-lavoro presso il Liceo Scientifico di Carsoli: EH2018 - Cena a lume di candela con menù a km zero

PESCASSEROLI - Spegnimento delle luci esterne delle palazzine amministrative della Sede del PNALM e del Centro Visite adiacente

CIVITELLA ALFEDENA - Spegnimento delle luci del borgo

LECCE NEI MARSI - Spegnimento delle luci del Monumento ai Caduti

OVINDOLI - Spegnimento delle luci del Monumento dell'Alpino

BALSORANO - Spegnimento delle luci di Piazza Scacchi e di Viale San Francesco

ROCCA DI MEZZO Spegnimento delle luci da parte del Parco Regionale Sirente Velino

ANVERSA DEGLI ABRUZZI - Spegnimento delle luci di Santa Maria delle Grazie in Piazza Belprato, della scalinata di accesso al Municipio in via Flaturno e dell'intero Palazzo Municipale Inoltre, ad Anversa degli Abruzzi sono state programmate le seguenti attività: - Escursione da Anversa a Castrovalva, a cura di Abruzzo Parks (dalle 16) - L'Arte del Riciclo: Iluminiamo i barattoli di vetro - lettura e laboratorio didattico artistico per bambini e ragazzi (dalle 18)

ORICOLA- Spegnimento delle luci del borgo

SCOPPITO - Spegnimento della pubblica illuminazione del Parcobaleno in via Amiternum, del Parco Pubblico di Piazza Vigili del Fuoco (Madonna della Strada), del Parco della Scultura (Civitatomassa), del Parco Pubblico dell’area commerciale (Civitatomassa). Inoltre a Scoppito, durante l'ora di buio al Parcobaleno, sono state programmate le seguenti attività:

- Esposizione di scritti, disegni e lavoretti creati dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Comenio

- Animazione per bambini gestita dal gruppo scout

- Accensione di un falò attorno al quale leggere storie, miti e leggende sull'ambiente e sulle stelle

- Guida all'osservazione del cielo, grazie all’associazione astrofili di Scoppito

TORNIMPARTE - Spegnimento della Chiesa di San Panfilo (Villagrande) e di Via Il Corso

PIZZOLI- Spegnimento della pubblica illuminazione dell'intero territorio comunale

FONTECCHIO- Spegnimento dell’illuminazione di Palazzo Muzi