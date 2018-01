Educazione e sicurezza stradale, l'ACI Teramo nelle scuole per "La Sicurezza Stradale

I dati essenziali del rapporto ACI - ISTAT sugli incidenti stradali rilevati sul territorio nazionale nel 2016 rispetto ai dati del 2015 evidenziano: meno morti (- 4,2%) più incidenti (+07%), feriti (+09%) e feriti gravi (+9%) con costi sociali stimati in 17 miliardi di euro.

Anche la provincia di Teramo ha pagato un contributo pesante con 21 morti e 1.126 feriti con 772 incidenti su un parco circolante di 271.095 veicoli al netto dei ciclomotori pari a circa il 5% del totale circolante.

Gli incidenti stradali nel corso dell’anno 2016 che hanno coinvolto i ciclomotori e motocicli nel territorio della provincia di Teramo per un totale di 148 mezzi, hanno evidenziato 146 feriti e 5 morti.

«La sicurezza stradale – commenta il presidente dell’Aci Teramo Carmine Cellinese - dipende da tre componenti fondamentali: l’uomo, il veicolo e la strada. Di questi solo il secondo ha registrato, nel tempo, importanti progressi tecnico-scientifici che hanno consentito ai veicoli di oggi di essere equipaggiati con dispositivi per la protezione delle persone a bordo e l’assistenza alla guida. Molto invece resta da fare sul piano delle infrastrutture e del comportamento umano, fattori in gran parte riconducibili alla maggioranza dei sinistri che si verificano ogni anno. I dati sopra esposti dimostrano che c’è ancora tanto da fare, e farci riflettere sulla opportunità di mantenere alta l’attenzione su un grave problema sociale che, oltre a mietere lutti e sofferenze, comporta ingenti costi per la collettività. E’ per questo che la sicurezza stradale è un importante obiettivo che l’Aci di Teramo vuole perseguire attraverso la formazione dei più giovani affinchè la prudenza sia il primo equipaggiamento per coloro che si accingono alla guida visto che gli incidenti sono la prima causa di morte per i ragazzi tra i 14 e i 25 anni».

In questa prospettiva l’Aci di Teramo, in piena sinergia con l’Ufficio scolastico Provinciale, mantiene costante il proprio impegno educativo in quanto ritiene che l’emergenza sicurezza vada affrontata con un nuovo approccio alla “formazione” mediante la realizzazione di percorsi formativi / informativi continui che preveda anche l’utilizzo dei simulatori di guida per moto, necessari per formare una nuova generazione di motociclisti preparati e responsabili.

L’Automobile Club di Teramo, da anni promuove e finanzia iniziative per formare gli studenti istituendo percorsi di Educazione Stradale nelle Scuole secondarie di primo grado, ed a tal fine ha acquistato un’apparecchiatura di nuova generazione, denominata “simulatore di guida per motoveicoli”, i cui software sono in grado di riprodurre tutte le condizioni stradali (in città - di notte - con pioggia - con neve - con ghiaccio – con nebbia – ecc.) e di trasmettere al guidatore autentiche e reali sensazioni di guida. Questo simulatore è, senza dubbio, uno strumento efficace per gli alunni delle classi terze delle Scuole secondarie di primo grado interessate al progetto “LA SICUREZZA SI FA STRADA”, che si apprestano tra l’altro, a conseguire l’abilitazione per la guida dei ciclomotori.

Il progetto, condiviso e sostenuto dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo, vedrà impegnate nell’anno scolastico corrente le strutture scolastiche interessate, con il pieno coinvolgimento degli insegnanti referenti, alunni e genitori, con il supporto tecnico dei manuali didattici dell’ACI e con il gioco di società denominato “La Patente a Punti” già consegnato alle classi interessate che rappresenta uno strumento didattico di tipo ludico progettato da esperti per rafforzare l’efficacia dell’apprendimento in aula e creare momenti di condivisione tra giovani e famiglia sulle regole del Codice della Strada.

L’ Iniziativa formativa / informativa dell’Aci Teramo vedrà impegnate a partire dal mese di Febbraio le seguenti Istituzioni scolastiche con 34 classi e 680 alunni delle seguenti Scuole:

Istituto comprensivo Valle del Fino – Castiglione Messer Raimondo

Istituto comprensivo Carlo D’Alessandro di Teramo

Istituto comprensivo statale Giulianova 2 Bindi-Annunziata

Istituto comprensivo Teramo 4 San Nicolò a Tordino

Istituto comprensivo 1 di Roseto degli Abruzzi

Istituto comprensivo “A. Saliceti” di Bellante stazione

Istituto comprensivo 2 di Roseto degli Abruzzi

Istituto comprensivo statale 1 Giulianova Pagliaccetti

Istituto comprensivo Nereto – Torano Nuovo – S.Omero e scuola secondaria di 1° Torano Nuovo

La cura e l’addestramento dei ragazzi, alle tecniche di guida, con l’utilizzo del simulatore e nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, è stato affidato, senza oneri per le Scuole, a tre Collaboratori dell’Ente in possesso di spiccate capacità tecnico / professionali.