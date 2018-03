Elezioni 4 Marzo: Di Nino su Facebook, "Ho Perso"

"Ho perso.

Non mi lascerò andare alle analisi del voto.

Quelle le lascio agli altri."

Commenta così in un post su facebook Antonella Di Nino sindaco di Pratola Peligna nelle fila di Forza Italia, nel collegio senatoriale proporzionale Chieti-Pescara.

"La volontà popolare è sovrana ed è questa che va rispettata.

So solo che ho combattuto senza risparmiarmi in questa campagna elettorale così come ho sempre fatto nella mia vita politica ed amministrativa.

Ma oggi il popolo ha scelto altri candidati a rappresentare questa parte dell'Abruzzo e saranno loro a doversi spendere senza se e senza ma per far valere le ragioni del nostro territorio.

C'è solo una grande amarezza che mi porterò dentro per sempre, quella di aver provato tanta sofferenza quando sono stata colpita nella dignità da una parte politica che non avrà mai la mia stima.

Ringrazio col cuore la mia famiglia, i tantissimi amici che hanno sempre creduto in me sostenendomi in questa esperienza e che con me hanno vissuto tutte le emozioni di questa campagna elettorale e tutti gli elettori che mi hanno accordato fiducia.

Italia, Ad Maiora"