Elezioni 4 marzo 2018: orari di apertura degli Uffici per certificati medici e tessere elettorali

Aperture straordinarie degli uffici. L’ufficio Elettorale rende noto che, in occasione delle elezioni politiche di domenica 4 marzo, a partire da giovedì 1 marzo saranno osservate delle aperture straordinarie al pubblico da parte di alcune strutture comunali.

In particolare, la sede centrale di via Roma sarà aperta giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 marzo ininterrottamente dalle 9 alle 18. Domenica 4 marzo gli orari di apertura saranno uguali a quelli dei seggi elettorali, e cioè dalle 7 alle 23. Presso la sede centrale di via Roma sarà possibile ottenere il rilascio della tessera elettorale e della carta d’identità.

Si ricorda infatti che per votare occorre esibire ai seggi tanto la tessera elettorale quanto un documento di identità in corso di validità. Pertanto, chi avesse completato la tessera negli spazi riservati ai timbri delle sezioni, l’avesse smarrita o deteriorata, deve richiederne una nuova rivolgendosi proprio all’ufficio Elettorale situato nella sede comunale di via Roma n. 207/A. In caso ricorrano tali condizioni, è opportuno recarsi da subito all’ufficio Elettorale per ottenere una nuova tessera, onde evitare i disagi dovute alle file degli ultimissimi giorni prima del voto.

Quanto alle carte d’identità, gli uffici di via Roma saranno operativi per quelle elettroniche. Infatti, con la circolare n.2/2018 del 14 febbraio 2018, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, al fine di favorire l’esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di carte di identità elettronica CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE – in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce – risponda ai requisiti del documento di riconoscimento, di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000, valido per votare. Pertanto, sarà possibile esibire ai seggi la ricevuta della richiesta della Carta d’identità elettronica unitamente alla tessera elettorale per poter esercitare il diritto di voto.

Da sabato 3 marzo saranno operative anche alcune sedi delle delegazioni, esclusivamente per il rilascio degli attestati sostitutivi delle tessere elettorali, che hanno una validità limitata alla consultazione di domenica (le delegazioni non rilasceranno carte d’identità). Questo il dettaglio delle aperture degli uffici in questione:

- Roio: sabato 2 marzo e domenica 3 marzo dalle 9 alle 14

- Bagno: sabato 3 marzo e domenica 4 marzo dalle 15 alle 18

- Paganica: sabato 3 marzo dalle 8 alle 18 e domenica 4 marzo dalle 8 alle 20

- Sassa: sabato 3 marzo dalle 8 alle 18 e domenica 4 marzo dalle 8 alle 20

- Preturo: sabato 3 marzo dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 18; domenica 4 marzo dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Certificati medici. Per il rilascio dei certificati medici e delle attestazioni alle persone impossibilitate a esercitare autonomamente il diritto di voto per impedimento fisico, l’Asl dell’Aquila ha reso noto che saranno a disposizione dei medici all’unità di Medicina legale situata all'ospedale San Salvatore (edificio 12) nei giorni 1, 2 e 3 marzo, dalle 8 alle 14. Domenica 4 marzo il servizio sarà assicurato dalle 7 alle 23. Per informazioni, potranno essere contattati i numeri 0862.368887, 0862.368897, 0862.368922, 0862.368928 oppure 349.8380974.

Servizio speciale di trasporto ai seggi. Gli elettori portatori di handicap, che volessero usufruire del trasporto gratuito messo a disposizione dal Comune nel giorno delle elezioni, dovranno inoltrare una richiesta all’ufficio Elettorale entro giovedì 1 marzo 2018. Oltre alla richiesta, gli elettori che si trovano in questa situazione dovranno munirsi di un’attestazione rilasciata dai medici dell’Asl che attesti la loro condizione. Avviso e modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune, www.comune.laquila.it, nella pagina Avvisi della sezione Concorsi, Gare e Avvisi.

Queste e altre informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente, www.comune.laquila.it, nella sezione “Elezioni/Elezioni politiche 2018” dell’area “Amministrazione”.