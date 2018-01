Elezioni 4 marzo, presentate le liste di Forza Italia

Le candidature di Forza Italia alle elezioni del 4 marzo per un Abruzzo rappresentato al meglio su tutti i tavoli della politica nazionale e in prospettiva europea, con la finalità di favorire la ripresa, lo sviluppo e la crescita economica e occupazionale.

Il rinnovamento sul quale ha puntato Silvio Berlusconi è stato voluto per scegliere e presentare una squadra compatta, tale da dare risposte certe ed efficaci alle sfide del presente e del futuro. È questo, d’altronde, l’obiettivo nel quale si muove Forza Italia come capofila di un centrodestra unito e determinato a vincere una competizione elettorale impegnativa e in cui occorrerà dare il meglio.

La lista definitiva è stata stilata dal pool di Berlusconi, dopo aver sentito il coordinatore regionale Nazario Pagano, che ha tenuto conto sia delle sue indicazioni per il territorio sia di una strategia allargata allo scenario nazionale. Sono state privilegiate due linee d’azione: una, politica, che tenesse conto delle migliori espressioni degli amministratori che hanno dato riprova delle proprie capacità; l’altra, mirata a individuare quelle personalità che potessero apportare un valore aggiunto per risultati conseguiti, competenza ed entusiasmo nel mondo del lavoro e dell'impresa. In questo modo Berlusconi ha inteso coniugare le risorse del fare per quanto concerne l’esperienza nei vari settori, avvalendosi dell'entusiasmo dei giovani e della professionalità dei seniores. Ecco perché l’Abruzzo si avvarrà anche del contributo di figure di rilievo della politica nazionale che possano agire d’intesa con le più significative espressioni del territorio che si sono già distinte sia in campo politico, sia in quello imprenditoriale e culturale. Idee, energie ed esperienza per rilanciare una regione impantanata in un crisi che il centrosinistra è riuscito persino ad aggravare.

Ma è stato soprattutto il rinnovamento a contrassegnare la sinergia tra le proposte del coordinatore regionale e quelle provenienti dal tavolo nazionale sottoposte al vaglio di Silvio Berlusconi e dei suoi più stretti collaboratori. Va sottolineato infatti che Forza Italia ha registrato un forte entusiasmo di partecipazione che ha portato molti aderenti e simpatizzanti ad avanzare la propria candidatura alla sfida elettorale.