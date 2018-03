Elezioni, gli eletti in Abruzzo

Il Ministero degli Interni ha ufficializzato i risultato definitivi del voto di domenica 4 marzo, che vede in Abruzzo l'assegnazione dei seggi alle seguenti compagini:

Alla Camera:

Movimento cinque stelle eletti: Valentina Corneli, Fabio Berardini, Gianluca Vacca e Daniele Torto

Collizione Centrodestra eletti : Gianfranco Rotondi di Forza Italia, Giuseppe Bellachioma e Valentina Bordolani per la Lega eletti oltre al collegio abruzzese anche in altre circoscrizioni e quindi c'è la quasi certezza che alla Camera entri l'aquilano Luigi D'Eramo, terzo della lista

Coalizione Centrosinistra - Eletti Camillo D'Alessandro e Stefania Pezzopane del Partito Democratico

Al Senato:

in Abruzzo sono stati eletti Gianluca Castaldi e Gabriella Di Girolamo per il Movimento cinque stelle, Nazario Pagano per Forza Italia, Alberto Bagnai per la Lega, Luciano D'Alfonso per il Pd.

Per quando riguarda i collegi uninominali in Abruzzo sono risultati eletti:



- Primo Di Nicola al Senato e Carmela Grippa, Antonio Zennaro, Daniele Del Grosso e Andrea Colletti alla Camera,per il Movimento cinque stelle;

- Gaetano Quagliariello al Senato e Antonio Martino alla Camera per il Centrodestra