Elezioni, in Abruzzo, 3 voti su 4 a M5S-centrodestra

In Abruzzo M5S e centrodestra rappresentano tre elettori su quattro. E' quanto emerge dallo spoglio provvisorio delle schede alla Camera nel proporzionale: grillini al 37,5%, centrodestra al 36,7% (totale 74,2), con la Lega che raggiunge il 14,6%.



Tonfo sonoro del Pd che si attesta per ora al 14,4%, nonostante il traino della Giunta Regionale a guida democratica.

Sotto la soglia del 3% Leu (di poco superati nel maggioritario pescarese), 1,4% per Potere al Popolo, 1,1% per Casapound.



Nel maggioritario pescarese super affermazione del deputato uscente M5S Andrea Colletti che stacca di nuovo il biglietto per la Camera con in 38,4%, 4 punti sopra il candidato unitario del centrodestra Guerino Testa.