Exit Poll: Maggioranza Difficile, ma Vincono i 5 Stelle, Centrodestra Diviso e PD in Calo

L'Italia ha, dunque, scelto. Alle 23 urne chiuse per le elezioni politiche 2018 dopo una giornata che ha registrato una buona affluenza ma anche code e disagi nei seggi anche a causa del tagliando anti-frode. Tanto che per velocizzare l'attività dei seggi nel pomeriggio i vicepresidenti sono stati autorizzati a supportare i presidenti circa le operazioni connesse proprio al bollino.

Ma non solo le file hanno caratterizzato la giornata. Ci sono stati anche ritardi e sbagli nella distribuzione delle schede. A Palermo sono state ristampate nella notte le schede elettorali di 200 sezioni dove, per un errore nella perimetrazione dei collegi da parte del Comune, erano stati inseriti dei candidati di un altro collegio. Le schede sono state poi ridistribuite ma i seggi hanno aperto con ritardo tra le proteste degli elettori. Problemi analoghi risolti nella notte a Mantova dove però le operazioni di voto sono partite regolarmente alle 7. Casi di schede con nomi dei candidati sbagliati si sono registrati anche nella Capitale e in Piemonte: in un seggio di Roma, nel quartiere Parioli, la presidente di seggio ha aperto e vuotato l'urna mettendo in una busta i voti degli elettori espressi fino a quel momento, 36, utilizzando le schede sbagliate, assicurando che gli elettori sarebbero stati ricontatti e fatti rivotare. Stessa situazione nel collegio di Rivolta Bormida e Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria.

Election day anche per la scelta dei presidenti di Lazio e Lombardia.

In base al I exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata) relativo alle elezioni per la Camera e alle principali liste:

Movimento 5 Stelle è al 29,5-32,5%

Partito democratico è al 20-23%

Forza Italia è al 12,5-15,5%

Lega è al 12,5-15,5%

Fratelli d'Italia è al 3,5%-5,5%

Liberi e uguali è al 3-5%

Noi con l'Italia - Udc è al 1-3%

+Europa Bonino è al 2-4%

Civica Popolare Lorenzin è al 0-2%

Insieme Italia Europa è al 0-2%

Svp è al 0-1%

Altri 2,5-4,5%

La copertura del campione è dell'80%, la ricerca è soggetta ad errore statistico del 3%. Risultati relativi ai votanti in Italia.

