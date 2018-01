Febbraio 2018 le previsioni meteo dell'ultimo mese invernale

Si tratta di scenari, ovvero previsioni sperimentali a lungo termine, che non sono utili per pianificare attività umane.

METEO FEBBRAIO 2018, TENDENZA - Febbraio rappresenta l'ultimo mese dell'inverno. Il 1° di Marzo infatti per convenzione viene fissato l'avvio della Primavera Meteorologica. Secondo queste prime indicazioni si aspetta un mese caratterizzato da variazioni di scenario. In avvio del mese le fredde correnti settentrionali che interesseranno le regioni adriatiche ed il Sud si attenueranno per via dell'aumento della pressione sul Mediterraneo e sull'Europa meridionale; una fase meteo stabile e scialba con temperature in aumento è così attesa.

Successivamente i massimi di pressione si andranno spostando verso l'Europa sud orientale. Così mentre le regioni centro meridionali vedranno condizioni anticicloniche con poche piogge, il Nord, le Isole e parte delle Centrali tirreniche potranno essere interessate dal passaggio di qualche perturbazione.

I venti meridionali consentiranno alla neve di cadere alle quote medio alte, più basse sul Nord Ovest. Le temperature risulteranno nel complesso sopra le medie del periodo specie al Centro Sud.

Nella norma al Nord. Questo scenario sarà rivalutato in considerazione degli eventi di un possibile Riscaldamento Stratosferico atteso nella seconda parte dell'Inverno.