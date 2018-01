Fiera dell'Epifania, L'Aquila pronta ad accogliere oltre 300 bancarelle. Il Percorso e la Viabilità

Saranno 330, a fronte di 504 richieste, le bancarelle che daranno vita alla 70esima edizione della Fiera dell'Epifania, che si svolgerà, come di consueto, giovedì 5 gennaio.

La manifestazione, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, è organizzata grazie ad un lavoro di squadra, che vede insieme il Comune dell’Aquila, attraverso gli assessorati al Commercio e alle Opere Pubbliche, il Corpo di Polizia Municipale e la Protezione Civile, la Fiva Confcommercio e l'Azienda per la mobilità aquilana (Ama).

Le 330 bancarelle si snoderanno lungo: viale Gran Sasso; piazza Battaglione Alpini; viale Malta; via Castello; viale Tagliacozzo; via Zara; via Vittorio Veneto; via Luigi Signorini Corsi; via Tedeschi; piazza San Bernardino; corso Vittorio Emanuele; piazza Duomo, corso Federico II.

I bagni chimici saranno posizionati su: piazza Battaglione Alpini; piazza Duomo; corso Federico II, via Maiella, via Pescara, viale Gran Sasso.

Le postazioni di soccorso, invece, verranno così localizzate : la Croce Bianca, su Viale Gran Sasso e su Via Pescara; il Gran Sasso Soccorso a Porta Leoni e in via Monte Guelfi; la Croce Rossa in piazza Battaglione Alpini e via Sallustio.

Come di consueto, la Polizia Municipale ha istituito il divieto di sosta, su entrambi i lati, con rimozione forzata, dalle ore 20 del 4 gennaio 2016 alle ore 23.30 del giorno seguente, su: viale Gran Sasso, via Tagliacozzo, via Castello, via Malta; Piazza Battaglione Alpini; via Pescara ( tratto Via Castello/ Via Strinella); via Strinella (tratto compreso tra via Tagliacozzo e via Pescara, lato destro di marcia), Corso Vittorio Emanuele II, corso Federico II, Piazza Duomo; piazza San Bernardino; largo Pischedda; via Tedeschi; via Signorini Corsi; via Vittorio Veneto; via Maiella (tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con via Panfilo Tedeschi), via Fontesecco, via Sallustio, via dell’Annunziata, via Bafile, via Roma, via Sant’Agostino, via Indipendenza, via delle Bone Novelle, via San Michele, piazza Santa Giusta, via Santa Giusta, via Cimino.

Le vie interessate dal divieto di transito, dalle ore 22 del 4 gennaio alle 23.30 del giorno seguente, sono: viale Gran Sasso; Via Tagliacozzo; via Castello; Via Malta; piazza Battaglione Alpini; via Pescara ( tratto via Castello/ via Strinella, fatto eccezione per i residenti); corso Vittorio Emanuele II; corso Federico II; Piazza Duomo; piazza San Bernardino; largo Pischedda; via Tedeschi; via Signorini Corsi; via Vittorio Veneto; via Zara; via Paganica; via Pavesi; via Cascina, via Garibaldi, via Maiella (tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con via Panfilo Tedeschi). Saranno inoltre chiuse al transito veicolare, eccetto i residenti, via Fontesecco, via Sallustio, via dell’Annunziata, via Bafile, via Roma, via Sant’Agostino, via Indipendenza, via delle Bone Novelle, via San Michele, piazza Santa Giusta, via Santa Giusta, via Cimino, via Atri (altezza intersezione con via Teramo).

L'Ama, l'Azienda della mobilità aquilana, ha organizzato un servizio di bus navetta, per il 5 gennaio, con partenza ogni 15 minuti, dalle ore 9 alle 21, lungo: Piazza Italia; Via Piccinini ( con possibilità di parcheggio nell’area mercato di Piazza d'Armi); viale Corrado IV; viale della Croce Rossa, via Panella, via Silone, parcheggio supermercato posto di fronte Cimitero Monumentale, via Cencioni, via della Crocetta; Tunnel Collemaggio; Terminal Collemaggio ; Viale Collemaggio; viale Crispi; circuito Collemaggio e, a ritroso, via Cencioni; via Silone; via Panella; viale della Croce Rossa; via Beato Cesidio; piazza Italia. E' necessario munirsi di biglietto. Sono comunque validi gli abbonamenti.

L’Ama rende noto che il servizio di linea resterà invariato, con l’esclusione delle fermate previste alla Fontana Luminosa.

In occasione della Fiera dell'Epifania, il sindaco Pierluigi Biondi ha disposto, attraverso un’ordinanza, la sospensione delle attività dei cantieri pubblici e privati, operanti nel centro storico della città, per la giornata di venerdì 5 gennaio. La disposizione, come recita il documento in premessa, è finalizzata ad agevolare le attività organizzative, di coordinamento e svolgimento della manifestazione, nonché a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e pubblica incolumità.