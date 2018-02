Fine settimana con nevicate sulle Alpi e negli Appennini, temperature in calo

Il vortice mediterraneo che ci terrà compagnia nei prossimi giorni porterà tempo instabile e nevicate anche a quote basse su alcune zone, grazie all'afflusso di aria fredda dai quadranti nord orientali.

Più in dettaglio:

GIOVEDI' - nuove nevicate in arrivo sull'Appennino mediamente dai 500-1000m su quello centrale, oltre 1000-1500m su quello meridionale, fiocchi a quote collinari su quello settentrionale, a tratti fino al fondovalle su quello emiliano. Fiocchi attesi inoltre tra Alpi piemontesi occidentali e Prealpi in genere, oltre i 300/500m.

VENERDI' - temporaneo richiamo caldo da Sud e limite neve in rialzo oltre 1000-1300m su Appennino centrale, a tratti ancora sotto i 1000m su quello toscano e su quello marchigiano, fino a 1500m su quello meridionale. Neve invece anche verso il fondovalle e pedemontane su dorsale emiliana, ligure e a tratti in pianura su basso Piemonte ed Emilia, in collina sul resto dell'arco alpino.

SABATO - qualche nevicata insisterà sull'Appennino, dai 1000-1400m su quello centro-settentrionale, ma a tratti fin sui fondovalle su quello emiliano occidentale, dai 1300-1500m su quello meridionale. Residue nevicate a quote collinari sulle Alpi piemontesi occidentali.

ATTENZIONE SEGUIRE AGGIORNAMENTI - La situazione resta estremamente dinamica, soggetta ad ulteriori importanti modifiche previsionali.