Fine settimana con pioggia, sole previsto per pasqua e pasquetta

Un profondo vortice di bassa pressione si sta approfondendo sull'Europa nord-occidentale, espandendo il suo raggio d'azione verso il Mediterraneo centro occidentale.

In marcia poi verso gli Stati centrali orchestrerà un fronte instabile che attraverserà le nostre regioni centro settentrionali, portando maltempo in particolar modo tra venerdì e sabato.

Tornerà inoltre a nevicare talora copiosamente sulle Alpi in genere dalle quote medie.

Per Pasqua la perturbazione dovrebbe invece lasciare la Penisola, lasciando spazio a un miglioramento sebbene con qualche strascico instabile.

GIOVEDÌ - Il richiamo di umidi venti sud-occidentali operato dalla perturbazione determinerà molte nubi di passaggio al Nord nonché addensamenti sulle regioni tirreniche con prime precipitazioni, più probabili a ridosso di Alpi, Prealpi, pedemontane, Triveneto, Levante Ligure e alta Toscana.

Solo nubi alte di passaggio altrove.

VENERDÌ E SABATO Il fronte vero e proprio entrerà in azione sull'Italia ad iniziare da venerdì portando un ulteriore peggioramento del tempo al Nord nonché su parte del Centro. Attese precipitazioni per venerdì anche intense lungo la fascia prealpina, l'alto Piemonte, la Liguria orientale e l'alta Toscana; fenomeno moderati anche tra Sardegna e medio Tirreno.

Sabato il fronte scenderà di latitudine rinnovando maltempo sulle regioni Tirreniche con fenomeni localmente anche di moderata o forte intensità tra Toscana, Umbria, Lazio, Campania e interne abruzzesi. Ancora maltempo anche al Nord, in particolar modo a ridosso dei rilievi centro orientali, anche se con tendenza a miglioramento. Qualche fenomeno raggiungerà anche le coste del medio Adriatico e solo a fine giornata parte del Sud.

TEMPERATURE IN AUMENTO FINO A SABATO, IN CALO DA PASQUA - Le temperature subiranno un deciso aumento complici sostenuti venti di Scirocco, con punte di oltre 18-20°C al Centrosud, in successivo calo da Pasqua con rotazione dei venti da Ovest-Nordovest, più freddi.

Maggiori dettagli in questo articolo.