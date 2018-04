Fine settimana con sole e caldo, ma domenica possibili piovaschi

Dopo le perturbazioni della settimana da venerdì l'ampia depressione presente sull'Europa centro-occidentale tenderà gradualmente ad attenuarsi, e la pressione ad aumentare lentamente. Ciò nonostante le nostre regioni non potranno rimanere troppo tranquille poiché dalla circolazione principale si staccherà una goccia fredda in quota sul Mediterraneo occidentale, che proprio nel corso del weekend tenderà ad avanzare verso la nostra Penisola.

Dunque, se da un lato la giornata di sabato trascorrerà in prevalenza asciutta, la domenica sarà a rischio piovaschi su parte d'Italia, seppur con una previsione molto incerta, a causa della bassa predicibilità del movimento dell'area di bassa pressione.

METEO SABATO - Giornata con tempo buono e asciutto e con netta prevalenza di sole, seppur in un contesto con nubi alte e stratificate di passaggio, più frequenti a ovest, a tratti più spesse al Nord Ovest e in Sardegna.

Proprio sull'Isola ci potrebbe essere l'occasione per maggior instabilità e qualche piovasco, più probabile verso fine giornata.

Clima molto mite per correnti dai quadranti sud-orientali con valori massimi prossimi ai 25°C sul versante tirrenico.

METEO DOMENICA - La goccia fredda si muoverà verso l'Italia determinando un progressivo peggioramento.

Acquazzoni sparsi alternati a schiarite potranno interessare la Sardegna e le regioni centrali tirreniche (specie zone interne) per poi estendersi a fine giornata anche al Nord . Nuvole anche al Sud ma con fenomeni solo a fine giornata sulle aree tirreniche. Temperature senza variazioni e clima sempre piuttosto mite.