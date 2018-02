Fine settimana lento miglioramento meteo al centro nord, a sud ancora maltempo

Il tempo volge lentamente a un miglioramento, pur con cieli che si mantengono spesso nuvolosi, questo perchè il vortice sta esaurendo la sua forza, ma non sta rimontando l'alta pressione. Il Mediterraneo rimarrà sede di una vasta saccatura colma di aria fredda che ingloba gran parte d'Europa, con anticiclone defilato in pieno Atlantico. Dentro questa saccatura prenderà molto probabilmente vita un nuovo vortice depressionario sui mari meridionali, responsabile di un peggioramento all'estremo Sud tra venerdì e sabato.

Variabilità al Centronord con nubi irregolari alternate a parentesi soleggiate e pochissimi fenomeni, al più molto deboli e probabili su Prealpi, pedemontane del Nord, medio versante adriatico, Sardegna.

TRA VENERDI E SABATO PEGGIORA SU ESTREMO SUD - Il nuovo vortice mediterraneo dovrebbe prendere vita sul Mar di Sicilia muovendosi poi sullo Ionio. La sua traiettoria risulta tuttavia ancora incerta e da questo dipenderà tutta la distribuzione e l'entità delle piogge, la previsione dunque risulta ancora affetta da un certo margine di incertezza. Ad oggi appare più probabile di un coinvolgimento soprattutto dell'area ionica, con piogge dapprima tra Sicilia orientale e Calabria jonica, in estensione al Salento entro sabato.

Poco o nulla sul resto del Sud con al più qualche pioviggine, se non schiarite anche ampie in Campania. Fiocchi di neve mediamente oltre i 700-1100m. Temperature in calo.

Variabilità al Centronord con nubi irregolari alternate a parentesi soleggiate e pochissimi fenomeni, al più molto deboli e isolati su Prealpi, pedemontane del Nord, medio versante adriatico, Sardegna.

In particolare sabato possibile qualche fiocco di neve tra Cuneese e Alpi Marittime

DOMENICA - Residua variabilità all'estremo Sud con eventuali isolati fenomeni in esaurimento. Discreto altrove ma con fronte in avvicinamento da Nordovest a fine giornata, associato a primi deboli fenomeni su Alpi di confine e Sardegna (da confermare ).