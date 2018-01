Fine settimane di sole e temperature miti

METEO WEEKEND, SITUAZIONE GENERALE - La perturbazione attesa venerdì sarà collegato ad un vortice tra Sardegna e Baleari il quale anzichè evolvere verso Est, sprofonderà sul Nord Africa. In questo contesto il raggio d'azione sull'Italia verrà ulteriormente limitato.

METEO SABATO - Residue deboli piogge al Nordovest ma in rapido esaurimento. Residui e sporadici fenomeni non esclusi anche su centrali tirreniche, specie Toscana occidentale, molto sporadici su Isole Maggiori, area ionica, in definitiva cessazione entro fine giornata.

METEO DOMENICA - Nuvolosità irregolare ma con aperture via via più ampie e prevalenti. In generale tempo asciutto salvo qualche piovasco ancora possibile sui versanti sudorientali delle Isole Maggiori ma si tratterà di fenomeni molto deboli e isolati.

TEMPERATURE MOLTO MITI! - Clima che di invernale non avrà nulla, con ulteriore rialzo delle temperaure complici i venti di Scirocco.

Farà freddo solo all'estremo Nordovest, al Nordest massime sui 12-15°C, al Centro sui 13-16°C, al Sud e Isole punte di 17-18°C.