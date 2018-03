Forte Scossa di Terremoto a Est dell’Aquila, nella Frazione di Paganica

Qualche minuto fa alle 3.18 una forte scossa di terremoto ha risvegliato la popolazione aquilana.

Un terremoto che l’INGV in via preliminare ha valutato come Ml3.9 e che si è sprigionato pochi chilometri a nord del centro abitato.

Moltissimi hanno sentito la terra tremare in piena notte, questo a pochi giorni dal non anniversario del sisma del 6 aprile 2009 e dopo un lungo periodo di tranquillità.

Le bacheche Facebook della popolazione colpita si stanno riempiendo di frasi di stupore, rabbia, ricerca di informazioni.

Come sempre il sisma è arrivato di notte e ci fa ricascare in un’angoscia che continua a devastare la vita di un’intera generazione.

Intanto si registra alle 3.30 una seconda scossa di intensità più bassa Ml2.0, ma di epicentro quasi identico a pochi metri dal precedente, sempre nell’abitato storico della vicina frazione di Paganica.