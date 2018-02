Freddo e neve a bassa quota al Centro Nord nelle prossime 48 ore

SITUAZIONE: Le masse di aria fredda affluite negli ultimi giorni dal Nord Europa hanno alimentato una depressione sul Mediterraneo centrale da cui si diparte una perturbazione che seguiterà ad interessare l'Italia nei prossimi giorni con precipitazioni diffuse. Le basse temperature che registreranno al Nord permetteranno alla neve di cadere a quote basse, a tratti anche pianeggianti, mentre al Centro-Sud un temporaneo richiamo più mite meridionale determinerà un rialzo del limite delle nevicate.

Vediamo nel dettaglio le aree più interessate e le quote delle nevicate

VENERDI' - Neve anche fino in pianura su basso Piemonte ed Emilia centro-occidentale, pioggia mista a neve sul resto del Nord tendente a trasformarsi in pioggia da est nel pomeriggio e ultime nevicate sulle Alpi centro-orientali dai 400/600m.

Al Centro-Sud temporaneo richiamo caldo dal quadrante meridionale e limite neve in rialzo a 1000-1500m sull'Appennino centrale, ancora sotto i 1000m solo su quello toscano.

SABATO - Nevicate su Nord ovest ed Emilia Romagna fino in pianura sul basso Piemonte, dai 100/400m in Emilia, dagli 800m su alto Piemonte e Valle d'Aosta, asciutto sul resto del Nord con qualche schiarita. Maltempo su gran parte del Centro-Sud con neve sull'Appennino dai 1000-1300m.

TENDENZA DOMENICA. Impulso gelido in arrivo dall'Europa nord orientale con recrudescenza dei fenomeni, deboli al Nord ma nevosi ovunque fino in pianura, sotto forma di nevischio sparso, fenomeni un po' più frequenti sulle Alpi Marittime. Neve oltre i 100m sull'entroterra ligure, ma con possibili fiocchi fin sulla costa in serata tra Genovese e Savonese. Fenomeni più organizzati al Centro-Sud, con neve in calo in serata anche fino in pianura su Toscana, Umbria e Marche, 500/1000m altrove.