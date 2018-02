Freddo sulla Penisola, pioggia e neve copiosa anche a bassa quota

VORTICE IN FORMAZIONE SULL'ITALIA - E' entrata in azione la perturbazione sull'Italia che nelle prossime ore si andrà a organizzare in un vortice di bassa pressione tra la regioni centrali e l'Adriatico, il quale richiamerà aria più fredda in ingresso da Nord. In queste ore piogge e rovesci interessano soprattutto le regioni di Nord Est con nevicate fino a 200-300 metri, ma a tratti anche in pianura tra alto veneziano, trevigiano e Friuli Venezia Giulia. Qualche piovasco coinvolge anche le regioni centrali tirreniche, mentre al Nord Ovest, sottovento alla perturbazione, il tempo risulta già soleggiato.

METEO LUNEDI' - Nelle prossime ore il fronte scivolerà lentamente verso Sud Est portando un peggioramento al Sud, specie sul lato tirrenico, e qualche fenomeno anche su medio-basso versante adriatico.

Nel frattempo tra pomeriggio e sera le precipitazioni insisteranno tra Emilia Romagna, basso Veneto e Friuli Venezia Giulia con fiocchi a tratti sino in pianura, seppur con accumuli prevalentemente lungo la dorsale appenninica a quote di fondovalle.

Tra sera e notte possibile coinvolgimento anche delle città di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Imola.

Sempre in serata non si esclude qualche rovescio post-frontale anche sulla Lombardia centrale, con episodi di neve o neve tonda sino in pianura.

Tra Toscana e Marche la neve cadrà a quote collinari, dai 700/800m in calo a 400/500m lunedì sera e in ulteriore ribasso entro l'alba tra Romagna e alte Marche fin verso la pianura.

Il tutto sarà accompagnato da un sensibile rinforzo della ventilazione intorno al vortice con tramontana e maestrale sostenuto tra Ligure e Sardegna.

TENDENZA METEO - Martedì il vortice manterrà condizioni di instabilità su quasi tutto il Meridione mentre altrove il tempo migliorerà, salvo ancora qualche residua precipitazione su Romagna e Medio Adriatico.