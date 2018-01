Fuggì dopo aver investito un uomo, identificata e denunciata donna del pescarese

È stata denunciata per fuga ed omissione di soccorso la donna pescarese che lo scorso 12 gennaio era fuggita dopo avere investito un uomo di 58 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, all'incrocio fra via Aremogna e via Arapietra, insieme con il figlio minorenne, rimasto illeso; l'uomo fu ricoverato in ospedale per ferite non gravi.

A identificare la donna dopo accurate indagini sono stati gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Pescara; alla donna è stata ritirata la patente di guida.